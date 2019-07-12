Нужен добротный дизайн для простого корпоративного сайта . Стильно, выдержанно, без всяких ярких ляпистых мест.

Тематика сайта: изготовление оконных ПВХ-профилей.

Работу начнем в 16-17 числах июля, как утвердим нюансы по прототипу.

В целом в прототипе все указано, позже прикрепим нужную текстовую информацию для сайта, а также логотип компании и фотографии продукции.

Структура сайта:

ГЛАВНАЯ - основное инфо о компании

КАТАЛОГ - страница с продукцией

НАШИ РАБОТЫ - простая страничка с фотографиями выполненных проектов

НАШИ ПАРТНЕРЫ - описание + перечисление партнеров компании (в виде логотипов компаний)

КОНТАКТЫ - карта + контактные данные

+ форма заявки и поп-ап с подтверждением

Ждем предложений!