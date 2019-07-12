Дизайн для простого корпоративного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки410 просмотров

Нужен добротный дизайн для простого корпоративного сайта . Стильно, выдержанно, без всяких ярких ляпистых мест.

Тематика сайта: изготовление оконных ПВХ-профилей. 

Работу начнем в 16-17 числах июля, как утвердим нюансы по прототипу. 

В целом в прототипе все указано, позже прикрепим нужную текстовую информацию для сайта, а также логотип компании и фотографии продукции.

Структура сайта:

ГЛАВНАЯ - основное инфо о компании

КАТАЛОГ - страница с продукцией

НАШИ РАБОТЫ - простая страничка с фотографиями выполненных проектов

НАШИ ПАРТНЕРЫ - описание + перечисление партнеров компании (в виде логотипов компаний)

КОНТАКТЫ - карта + контактные данные

+ форма заявки и поп-ап с подтверждением

Ждем предложений!

6 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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