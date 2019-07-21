Дизайн страницы + верстка

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Закрыт15 заявок595 просмотров

Есть существующий сайт globalmsk.ru, хотим переделать страницы портала: https://www.globalmsk.ru/person/id/2

Необходим дизайн страницы с подробной информацией о персоне.

В связи с тем что это страница существующего сайта, необходимо сделать дизайн в рамках действующего дизайна. 

- верхнего блока http://skrinshoter.ru/s/150719/qyaQC8LP 

- блок рейтинги (хотя в дизайн самого графика нельзя)  http://skrinshoter.ru/s/150719/6zSwmQTb?a 

- блок упоминания в новостях, с выкладкой последних новостей http://skrinshoter.ru/s/150719/9mjHyYiR?a

- блок коллеги - http://skrinshoter.ru/s/150719/xjhKqP0g

- блок цитаты - http://skrinshoter.ru/s/150719/PmsCGneU

и тд.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

Блоки где упоминаются персоны - http://skrinshoter.ru/s/150719/j8g0pNYm я уже сам пробовал

Блоки где упоминаются новости - http://skrinshoter.ru/s/150719/Qjm3ycEB что то подобное.

На выходе хотелось бы psd и html/css получить. Желательно чтобы сайт остальное не поехал

CSSHTML
6 лет назад
dkazankov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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