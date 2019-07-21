Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете.Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или ...
Дизайн страницы + верстка
Есть существующий сайт globalmsk.ru, хотим переделать страницы портала: https://www.globalmsk.ru/person/id/2
Необходим дизайн страницы с подробной информацией о персоне.
В связи с тем что это страница существующего сайта, необходимо сделать дизайн в рамках действующего дизайна.
- верхнего блока http://skrinshoter.ru/s/150719/qyaQC8LP
- блок рейтинги (хотя в дизайн самого графика нельзя) http://skrinshoter.ru/s/150719/6zSwmQTb?a
- блок упоминания в новостях, с выкладкой последних новостей http://skrinshoter.ru/s/150719/9mjHyYiR?a
- блок коллеги - http://skrinshoter.ru/s/150719/xjhKqP0g
- блок цитаты - http://skrinshoter.ru/s/150719/PmsCGneU
и тд.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ
Блоки где упоминаются персоны - http://skrinshoter.ru/s/150719/j8g0pNYm я уже сам пробовал
Блоки где упоминаются новости - http://skrinshoter.ru/s/150719/Qjm3ycEB что то подобное.
На выходе хотелось бы psd и html/css получить. Желательно чтобы сайт остальное не поехал
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сервис. Он предполагает некую игровую активность. Сейчас на сайте совсем нет анимаций, и поэтому все выглядит очень скучно. Требуется добавить на сайт "живности". Пишите свой телеграм в откоиках ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Доделать макеты одностраничника. Всё обсудили в ЛС.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Есть сайт который уже функционирует, ему нужен новый дизайн, и актуализировать размещение текстов внутри. Есть сайты с которых надо взять образец дизайн частично, частично сделать что -то новое. нужно сделать это все быстро. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно модернизировать внешний вид сайта аля-2010-2012. Придать дизайну более современный вид, добавить адаптивность, в общем привести все в порядок.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработай мне подвал Сайта там нужно добавить 3 иконки с описаниями!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Как здесь по структуре и дизайну. https://top-to.ru/Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт6 лет назад
Цену готов обсуждать! Нужно сделать новый дизайн блоков (1й блок сайта), яркий, сочный. продающий блок! Всего 4 картинки, по факту практически одинаковые (2 для мобильной версии, 2 для дескопной). Где будут зазывные тексты и картинки: ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужен добротный дизайн для простого корпоративного сайта . Стильно, выдержанно, без всяких ярких ляпистых мест. Тематика сайта: изготовление оконных ПВХ-профилей. Работу начнем в 16-17 числах июля, как утвердим нюансы ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать дизайн лендинга студии макияжа и причесок Заполнение контентом уже с меня, с Вас - дизайн, шрифты, расположение блоков разделы: - шапка (меню + баннер) - о нас ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт6 лет назад