Дизайн страницы + верстка

Есть существующий сайт globalmsk.ru, хотим переделать страницы портала: https://www.globalmsk.ru/person/id/2

Необходим дизайн страницы с подробной информацией о персоне.

В связи с тем что это страница существующего сайта, необходимо сделать дизайн в рамках действующего дизайна.

- верхнего блока http://skrinshoter.ru/s/150719/qyaQC8LP

- блок рейтинги (хотя в дизайн самого графика нельзя) http://skrinshoter.ru/s/150719/6zSwmQTb?a

- блок упоминания в новостях, с выкладкой последних новостей http://skrinshoter.ru/s/150719/9mjHyYiR?a

- блок коллеги - http://skrinshoter.ru/s/150719/xjhKqP0g

- блок цитаты - http://skrinshoter.ru/s/150719/PmsCGneU

и тд.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Блоки где упоминаются персоны - http://skrinshoter.ru/s/150719/j8g0pNYm я уже сам пробовал

Блоки где упоминаются новости - http://skrinshoter.ru/s/150719/Qjm3ycEB что то подобное.

На выходе хотелось бы psd и html/css получить. Желательно чтобы сайт остальное не поехал