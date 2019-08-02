Натянуть сайт на 1с-битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок243 просмотра

Добрый день!

Есть сверстанный сайт на html

Необходимо натянуть сайт на 1с-битрикс. 

В заявке указывайте сроки и стоимость

Сам сайт:

джилисамара.рф

HTML
6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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