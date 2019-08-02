1) исправить 29 ошибок в UI.https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...
Натянуть сайт на 1с-битрикс
Добрый день!
Есть сверстанный сайт на html
Необходимо натянуть сайт на 1с-битрикс.
В заявке указывайте сроки и стоимость
Сам сайт:
Заявки фрилансеров
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