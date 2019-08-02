Перенос сайта на Google Cloud

Требуется перенести сайт Wordpress на Google Cloud с изменением домена на mysite.appspot.com

На данный момент получается создать только чистый WP на домене mysite.appspot.com (без доступа к файлам) (пример https://google.qwiklabs.com/focuses/1138?parent=catalog&qlcampaign=yt18-gsp029-42777&utm_source=youtube&utm_campaign=ytcc&utm_medium=video# )

Либо через их каталог установить WP, но при этом сайт работает либо через IP, либо у нему можно подключить обычный домен. (пример https://www.youtube.com/watch?v=uMs01-uNjak )

По факту после размещения нужно:

-Быстрый доступ к файлам сайта (чтобы можно было перенести все файлы)

-Доступ к БД (чтобы залить бэкап базы)

-Доступность сайта по домену mysitename.appspot.com