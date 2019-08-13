Есть сайт на wordpress, и есть лендинг, индекс файл которого находится в корне сайта, а все файлы в папке /landing/. Лендинг никак с wordpress сайтом не связаны, но находятся на одном сервере и на одном ...
Установить шаблон wordpress на действующий сайт
Необходимо установить коммерческий шаблон на действующий сайт wordpress.
Сайт типа новостной блог.
Необходимо настроить все плагины шаблона, сохранить структуру информации, сделать корректный вывод в тематические блоки на главной.
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