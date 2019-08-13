Установить шаблон wordpress на действующий сайт

Рекомендую конечно. Специалист хороший, вникающий в задачу. Прекрасно разбирается в WP. Сроки выдержал, при том, что в них ещё успел решить и дополнительные задачи, которые возникли в процессе работ. Работать будет одно удовольствие. Будем обращаться в дальнейшем.