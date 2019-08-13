Установить шаблон wordpress на действующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки152 просмотра

Необходимо установить коммерческий шаблон на действующий сайт wordpress.

Сайт типа новостной блог.

Необходимо настроить все плагины шаблона, сохранить структуру информации, сделать корректный вывод в тематические блоки на главной.

WordPress
6 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
6 лет назад
$70
2 дня
Рекомендую конечно. Специалист хороший, вникающий в задачу. Прекрасно разбирается в WP. Сроки выдержал, при том, что в них ещё успел решить и дополнительные задачи, которые возникли в процессе работ. Работать будет одно удовольствие. Будем обращаться в дальнейшем.
Очень понравилось работать. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
6 лет назад