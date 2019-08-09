Требуется перенести сайт Wordpress на Google Cloud с изменением домена на mysite.appspot.com На данный момент получается создать только чистый WP на домене mysite.appspot.com (без доступа к файлам) (пример https://google.qwiklabs.com/focuses/1138?parent=catalog&qlcampaign=yt18-gsp029-42777&utm_source=youtube&utm_campaign=ytcc&utm_medium=video# ) Либо ...
Изменить форму заказа Opencart (упрощенный заказ)
Нужно изменить форму заказа, по-умолчанию там 6 шагов, нужно удалить 3 шаг и во 2 шаге удалить 3-5 полей(факс, индекс, страна и т.д)
Если не справитесь пожалуйста не подавайте заявку.
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