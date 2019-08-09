Изменить форму заказа Opencart (упрощенный заказ)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок179 просмотров

Нужно изменить форму заказа, по-умолчанию там 6 шагов, нужно удалить 3 шаг и во 2 шаге удалить 3-5 полей(факс, индекс, страна и т.д)

Если не справитесь пожалуйста не подавайте заявку.

Opencart
6 лет назад
Pavlo14
Павло 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно и за нормальную цену! Рекомендую!
Все ок. Понятная задача на Opencart. Оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад