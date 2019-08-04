Редактирование шаблона WordPress

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Закрыт11 заявок195 просмотров

Здраствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно некоторые изменение на сайте http://elcineyvazali.com. Устоновил шаблон вордпресса и начал редактироват. Но возникло некоторые сложности которые требует помош опытного спецалиста. Например: изменение размер фото, цвет шрифта,  язык и © 2019 Elçin Eyvazalı - WordPress Theme : by Sparkle Themes  на © 2019 Elçin Eyvazalı - Bütün hüquqları qorunur.

Требуется  Владения языками php, css

CSSPHPWordPress
6 лет назад
ayvazoglu
53 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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