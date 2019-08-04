Настройка работы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок161 просмотр

1.) Необходимо устранить неправильную работу https на всем сайте( сделать переадресацию и так,

чтобы https работал на всем сайте) и убрать ссылки на незащитное

соединение.

6 лет назад
cometalp
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров