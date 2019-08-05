Формы обратной связи bitrix и bitrix24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо создать и перенести две формы обратной связи на сайт (formthotics.ru) из bitrix24. Сайт на битриксе.

6 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров