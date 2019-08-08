Нужно добавить календарь с выбором времени чтобы забронироватся на запись к примерке для сайта http://bit.ly/2K9JWZA сайт установлен на CMS Wordpress Woocomerce

Может найти готовый плагин или виджет или скрипт или написать с 0 предлогайте решение и как вы это видете

Жду от вас условий и контакты спасибо заранее!