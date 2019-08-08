Нужно добавить календарь с выбором времени чтобы забронироватся

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки155 просмотров

Нужно добавить календарь с выбором времени чтобы забронироватся на запись к примерке для сайта http://bit.ly/2K9JWZA   сайт установлен на  CMS Wordpress Woocomerce

Может найти готовый плагин или виджет или скрипт или написать с 0 предлогайте решение и как вы это видете 

Жду от вас условий и контакты спасибо заранее!

WordPress
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$23
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Все очень здорово, человек доходчиво объясняет что нужно сделать, оплата даже раньше чем договорились, приятно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад