Натянуть верстку на Bitrix

Выбрал Константина из за хороших отзывов, но ошибся. Причем ошибся сильно. Человек абсолютно не надежный оказался, а это главное. Константин сделал верстку довольно быстро, показал ее. Все было хорошо, ничего не предвещало беды. В общении адекватен, все вроде ок... Настало время натягивать все это дело на Bitrix...и тут началось. Срок подходил к концу, даже уже прошел почти. Константин сказал что у него, а потом еще у кого то были днюхи. Ок, я вошел в положение. Константин пообещал что все быстро доделает. Далее прошла еще неделя, ничего так и не было сделано. Константин сказал что ему было лень делать проект. Короче, он просто его не делал, без причины. Честность - уже хорошо. Пообещал быстро закончить. В итоге, сегодня уже 12 сентября, начало проекта 6 Августа. Проект так и не закончен. Было море правок, которые вносились супердолго. Еще осталось 2 страницы. Константин постоянно игнорит, не отвечает на запросы. Резюмирую: может Константин и умеет верстать и натягивать на Битрикс сайты, но он абсолютно не выдерживает сроки, а так же не придерживается деловой этики и не уважает заказчика абсолютно. Если вы готовы делать проект месяцами, заместо 2 недель, мириться с игнорами постоянными, гадать забил ли на Вас Константин или в настроении доделать проект - он ваш вариант. Если же вам важны сроки и не хотите валидолить каждый день - ищите другого. Отзыв писать не хотел, надеялся решить все нормально. Но игноры продолжаются, правки не вносятся. Поэтому вот... Кстати, 50% оплаты Константин, как истинный джентельмен, разрешил не возвращать. Но все мы понимаем, что есть дедлайны, договоры и пени. На них ему плевать.