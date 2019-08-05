Необходимо переписать действующий плагин на ВП + добавить функционал

Доработка сайта причесать его сделать его более современным без багов оптимизировать сделать редизайн поменять шаблон и доработать его до хорошего рабочего современного сайта CMS Wordpress Woocomerce по этому сайту http://bit.ly/2K9JWZA тут перечисляю видео правки которые ...