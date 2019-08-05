Необходимо переписать действующий плагин на ВП + добавить функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок163 просмотра

Добрый день. Необходимо переписать действующий плагин на ВП + добавить функционал.

Плагин SEO. Так же, надо изменить админку: сделать брендирование.

Wordpress

WordPress
6 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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