Доработка сайта причесать его сделать его более современным без багов оптимизировать сделать редизайн поменять шаблон и доработать его до хорошего рабочего современного сайта CMS Wordpress Woocomerce по этому сайту http://bit.ly/2K9JWZA

тут перечисляю видео правки которые бы хотело учесть https://cloud.mail.ru/home/20190803_170234.mp4

От вас жду сроки и бюджет и условий и что и как можно доработать и сделать сайт современными и хорошо рабочим!