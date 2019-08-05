Здравствуйте! Нужен исполнитель который сможет синхронизировать CRm систему с вордпресс. в CRM конфигурируется XML файл, нужно настроить синхронизацию так чтобы раз в сутки тянул объекты на сайт! База на трех языках англиский ...
Доработка сайта причесать его сделать его более современным без багов
Доработка сайта причесать его сделать его более современным без багов оптимизировать сделать редизайн поменять шаблон и доработать его до хорошего рабочего современного сайта CMS Wordpress Woocomerce по этому сайту http://bit.ly/2K9JWZA
тут перечисляю видео правки которые бы хотело учесть https://cloud.mail.ru/home/20190803_170234.mp4
От вас жду сроки и бюджет и условий и что и как можно доработать и сделать сайт современными и хорошо рабочим!
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