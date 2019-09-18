Сайт доработать на OpenCart

нужно внести следующие правки на сайт:

1. меню сделать выпадающим с иконками товара с двумя строками описания (1 строка название на английском 2 строка название на русском) аналог ugg-i.ru и ugg-russia.com

2. UPsale модуль. При добавлении товара в козину предложение докупить расходники (уход за обувью стельки или аксессуары)

3. фильтр вертикальный в категории и горизональный фильтр на главной странице сайт аналог ugg-i.ru (скриншот прикрепил ниже)

полное тз прикреплено