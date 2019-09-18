Сайт доработать на OpenCart

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Завершен3 заявки218 просмотров

нужно внести следующие правки на сайт:

1. меню сделать выпадающим с иконками товара с двумя строками описания (1 строка название на английском 2 строка название на русском) аналог ugg-i.ru и ugg-russia.com

2. UPsale модуль. При добавлении товара в козину предложение докупить расходники (уход за обувью стельки или аксессуары)

3. фильтр вертикальный в категории и горизональный фильтр на главной странице сайт аналог ugg-i.ru (скриншот прикрепил ниже)

полное тз прикреплено

Opencart
6 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$150
18 дней
Escrow
Спасибо за работу! Все по Тз было выполнено, будем продолжать работу. Всем рекомендую!
рекомендую заказчика, плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад