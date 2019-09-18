Здравствуйте! Нужен исполнитель который сможет синхронизировать CRm систему с вордпресс. в CRM конфигурируется XML файл, нужно настроить синхронизацию так чтобы раз в сутки тянул объекты на сайт! База на трех языках англиский ...
Сайт доработать на OpenCart
нужно внести следующие правки на сайт:
1. меню сделать выпадающим с иконками товара с двумя строками описания (1 строка название на английском 2 строка название на русском) аналог ugg-i.ru и ugg-russia.com
2. UPsale модуль. При добавлении товара в козину предложение докупить расходники (уход за обувью стельки или аксессуары)
3. фильтр вертикальный в категории и горизональный фильтр на главной странице сайт аналог ugg-i.ru (скриншот прикрепил ниже)
полное тз прикреплено
Выбранный исполнитель
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