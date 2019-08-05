Верстка лендинга (Figma) + натяжка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок221 просмотр

Требуется профессиональный верстальщик, чтобы сверстать лендинг со адаптивами под CMS Wordpress. 

Макеты: https://www.dropbox.com/sh/ry3bg1tr30ztgo7/AADHzvN-VFVZhddiey9WsNSga?dl=0 Исходник будет в Figma. 

Жду от вас предложения по стоимости. И пожалуйста пишите также сколько времени потребуется - мне хотелось бы управиться за неделю.

FigmaWordPress
6 лет назад
vas_yura
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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