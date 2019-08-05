Верстка лендинга (Figma) + натяжка на Wordpress

Требуется профессиональный верстальщик, чтобы сверстать лендинг со адаптивами под CMS Wordpress.

Макеты: https://www.dropbox.com/sh/ry3bg1tr30ztgo7/AADHzvN-VFVZhddiey9WsNSga?dl=0 Исходник будет в Figma.

Жду от вас предложения по стоимости. И пожалуйста пишите также сколько времени потребуется - мне хотелось бы управиться за неделю.