Модуль Hide DLE 13.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки195 просмотров

Нужен дополнительный модуль хайда (кнопка мне нравится )с ограничением по количеству открытий в минуту/час/сутки/ . Т.е , если юзер нажал показать скрытое содержимое например более 10 раз в минуту/100 за час/300 сутки, отправлять его в бан.

DLE
6 лет назад
Evil_Granny
Павел 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров