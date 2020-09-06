shkolin

Виталий Школин shkolin

 
36 летУкраина/Голая Пристань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Проектирование и разработка сайтов

Я занимаюсь разработкой простых и сложных высоконагруженных проектов и в оптимальный срок выполняю полный цикл работ - от написания технического задания и создания прототипов страниц сайта до тестирования и запуска проекта с дальнейшим его поддержкой и развитием.

Также в мои услуги входят доработка проектов:

  • Исправление ошибок
  • Добавление новых функциональных модулей
  • Оптимизация и рефакторинг кода
  • Оптимизация работы с базой данных
  • Тестирование
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
MrWhiteDragon
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
3 года назад
4 этап разработки сайта LM (планировщик+соцсеть) на Django+Bootstrap.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MrWhiteDragon
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
3 года назад
3 этап разработки сайта LM (планировщик+соцсеть) на Django+Bootstrap.
Исполнитель работает ответственно. Продолжаю работу с ним над следующим этапом проекта.
Спасибо, работаем дальше!
Ответный отзыв
MrWhiteDragon
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
2 этап разработки сайта LM (планировщик+соцсеть) на Django+Bootstrap.
На 1-м и 2-м этапе проекта работа исполнителя устраивает.
Спасибо, работаем дальше!
Ответный отзыв
MrWhiteDragon
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
1 этап разработки сайта LM (планировщк + соцсеть) на Django+Bootstrap.
Исполнитель быстро разобрался в сложном нестандартном проекте, активно вел коммуникацию, предлагал свои решения как сделать лучше и проще в отдельных технических моментах. В целом результатом и сотрудничеством я доволен.
Спасибо, работаем дальше!
Ответный отзыв
ielizarov
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
В проекте на YII (1) провести доработку функционала
Всё сделано аккуратно, как обычно.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Веб-программирование
12 отзывов
$13/час
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$13/час
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$13/час
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$13/час
нет рейтинга