Проектирование и разработка сайтов

Я занимаюсь разработкой простых и сложных высоконагруженных проектов и в оптимальный срок выполняю полный цикл работ - от написания технического задания и создания прототипов страниц сайта до тестирования и запуска проекта с дальнейшим его поддержкой и развитием.

Также в мои услуги входят доработка проектов: