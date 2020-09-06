Виталий Школин shkolinshkolin
36 летУкраина/Голая Пристань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Проектирование и разработка сайтов
Я занимаюсь разработкой простых и сложных высоконагруженных проектов и в оптимальный срок выполняю полный цикл работ - от написания технического задания и создания прототипов страниц сайта до тестирования и запуска проекта с дальнейшим его поддержкой и развитием.
Также в мои услуги входят доработка проектов:
- Исправление ошибок
- Добавление новых функциональных модулей
- Оптимизация и рефакторинг кода
- Оптимизация работы с базой данных
- Тестирование
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$140
10 баллов
3 года назад
Исполнитель работает ответственно. Продолжаю работу с ним над следующим этапом проекта.
$70
10 баллов
3 года назад
На 1-м и 2-м этапе проекта работа исполнителя устраивает.
$70
10 баллов
3 года назад
Исполнитель быстро разобрался в сложном нестандартном проекте, активно вел коммуникацию, предлагал свои решения как сделать лучше и проще в отдельных технических моментах. В целом результатом и сотрудничеством я доволен.
$50
10 баллов
3 года назад
Всё сделано аккуратно, как обычно.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
Веб-программирование
12 отзывов
$13/час
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$13/час
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$13/час
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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нет рейтинга