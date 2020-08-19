Обсудив задачу в личке, интуитивно решил довериться молодому специалисту без отзывов на площадке, т.к. понравилась его искренняя целеустремлённость. Выбрал его в качестве исполнителя и не прогадал. Срок был установлен жёсткий, двигать его было нельзя. Эдвард взялся за работу и вёл процесс максимально открыто. В каждый момент времени, когда я интересовался прогрессом - он показывал промежуточные результаты. Таким образом, я был избавлен от волнений на тему того как распределено рабочее время исполнителя в контексте моей задачи. Спасибо, что сидел до упора, выполнял мои просьбы и вносил комментарии без лишних разговоров. Чёткая, деловая коммуникация. Рекомендую.