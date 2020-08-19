ielizarov

Иван Елизаров ielizarov

 
41 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$50
выплачено фрилансерам
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  • Вёрстка страницы на Material UI (React)

    $350

    Шаблон страницы во вложении, есть и макет мобильной версии. Лэйаут будет собран нашим старшим разработчиком, требуется сверстать в адаптиве на Material все компоненты макета.  Экономьте, пожалуйста, своё и моё время: только React, только Material UI – весь ...

    React.js
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка блоков страниц на основе Material UI

    $1000

    Ищем в помощь нашей команде разработчиков крутого фронт разработчика, владеющего Material UI, react.js Дизайн собран в Figma, в ней же подготовлена наша UI библиотека, использующаяся на всех страницах. От разработчика ожидаем быстрой работы, хотим загрузить на полный ...

    FigmaReact.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменения в сайт на Битрикс

    $150

    1. Изменить ссылки (url) на уже существующих разделах (порядка 30+ ссылок) 2. Заверстать 3 карточки товара на существующей странице. Уже есть 3 карточки, нужно добавить ещё 3 карточки такого же типа. Доступ предоставим сразу к Битрикс файлам ...

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу сильного front разработчика

    $200

    Нужен классный разработчик специализирующийся на вёрстке для мобильных устройств. Есть лендинг для мобилок, который никак не можем привести в порядок, чтобы он корректно работал на всех разрешениях: постоянно где-то что-то обрезается или не влезает, хотя рисовали ...

    Android
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фотографий на стороне сервера

    $300

    Нужны базовые знания Imagemagick: - наложение слоёв - сдвиг слоёв - цветокоррекция Описание задачи: на вход получать фотографии и накладывать на них заранее подготовленные фильтры из png слоёв + изменение цветового баланса входящей фотографии. В общем, никаких сложных операций. Все ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка nginx - uwsgi - python на CentOs 7.8

    $50

    Необходимо настроить nginx для работы с uwsgi и python так, чтобы запросы по 80му порту от браузера отправленные через https (!) обрабатывались nginx (он должен проверять URI и если находит там определённое имя скрипта, то ...

    PythonNginxCentOSНастройка Nginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • В проекте на YII (1) провести доработку функционала

    $50

    В общих чертах: - разобраться в коде (в целом там порядок и никакого ужаса нет, просто нужно познакомиться с проектом, чтобы не сломать работающий функционал во время доработки нового). - добавить в админку (самописную) несколько редактируемых полей - ...

    PHPJavascriptMySQLCSSYiiGit
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн мобильного лендинга

    $160

    Требуется подготовить дизайн мобильного лендинга, шириной 320пкс. Примерно 4-5 экранов, подробности в личной переписке. Срок - сегодня до конца дня (до ночи).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн мобильной страницы (3 шт).

    $150

    Для мобильного лендинга требуется подготовить дизайн 3х экранов (размером с экран мобильного, никаких длинных скролов и прочего). Минимум кнопок и минимум UX. Нюансы: 1) нужно сделать до завтра до конца рабочего дня  2) аудитория лендинга - девушки, тематика - ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ищу спеца по Imagemagick

    $300

    Есть 4 фильтра (эффекта) которые нужно повторить максимально приближенно к примерам. В идеале - сделать из них не статичные фото, а gif (без заморочек сильных, просто чтобы оживить немного картинку слегка двигать объекты туда-сюда). В итоге мне ...

    PHPLinux
    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать существующий проект

    $100

    К существующему проекту на YII 1 необходимо добавить новый функционал: 1) экспорт таблицы дилеров из xls с возможностью редактирования в админке 2) доработка выгрузки из админки с новыми полями (дилер id) 3) добавление таблицы для подсчёта заявок, сделанных ...

    PHPMySQLYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать страничку с формой отправки данных на сервер

    $50

    Необходимо на основе предложенного мной макета разработать страничку с формой, отправляющей данные в БД. Для чтения этих данных необходима админка на bootstrap с возможностью: - просматривать заявки из формы - делать выгрузку в xls Задача срочная.

    Bootstrap
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Bitrix специалист (уровня senior)

    Ищу Bitrix разработчика с хорошим опытом работы с этой платформой. Основные задачи: в первые недели разбор чужих граблей и наведение порядка. Цель: поддержка крупного клиента (NDA) на постоянной основе (пол ставки или четверть ставки - объём задач ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Выполнение задач по доработке магазина на Magento

    Периодическое выполнение задач по внесению доработок в существующий магазин. 1-2 задачи в неделю. Обязательно иметь большой багаж знаний по Magento, т.е. нужен специалист по этой системе. Задачи разной сложности: от примитивных до средней сложности доработок. Внесение изменений ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка backend части проекта

    $250

    Разработка сервиса, позволяющего отслеживать отзывы определённых точек на карте Google через Google API Для разработки сервиса необходимо использовать API Cloud Platform от Google. т.к. только их API позволяет получать доступ до комментариев, оставленных в Google. API ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка бэкэнда на php

    $90

    Необходимо разработать бэкэнд часть небольшой проекта - страницы. Функционал: - авторизация для модератора по заранее созданной БД юзеров - регистрации - нет - восстановления пароля - нет - возможность анонимно (с применением только средств анти-робот) создавать сообщение, по факту создания ...

    PHPLaravelYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка страниц (десктоп / мобильная)

    $100

    Во вложении jpg-и страниц, которые необходимо сверстать. Задача простая, но требования к исполнителю стандартные: качественный html/css код, адаптив. Под качественным кодом понимаю не только отсутствие ошибок при валидации страницы, но и точное соответствие макету. Если для вас ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка страницы на laravel

    $100

    Есть страница, содержащая форму. Данные из формы попадают в админку, а также отправляются уведомления по email при заполнении формы каждым юзером. Необходимо: - внести изменения в логику работы формы (добавить поле) - скомпоновать все данные из формы в xml ...

    Laravel
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать форму, отправляющую данные в backend

    $50

    Есть прототип формы (не PSD). Написан backend (.Net) Требуется сверстать форму и написать JS скрипты для: 1) загрузки справочников из бэка в форму 2) валидации заполненных полей формы 3) отправки полей формы на сервер и парсинга ответа от сервера (вывод ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
livand-ua
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Настройка nginx - uwsgi - python на CentOs 7.8
Отличный заказчик. Рекомендую.
Задача выполнена быстро. Весь процесс описан в инструкции по моей просьбе. Никаких нареканий. Рекомендую.
Ответный отзыв
shkolin
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
В проекте на YII (1) провести доработку функционала
Спасибо за сотрудничество!
Всё сделано аккуратно, как обычно.
Ответный отзыв
edvardovskiy
Эдвард 
22 годаЛатвия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$215
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильного лендинга
Обратная связь была постоянной, после выполнения заказа у меня остались только положительные эмоции. Оплата также была произведена без задержек, рекомендую.
Обсудив задачу в личке, интуитивно решил довериться молодому специалисту без отзывов на площадке, т.к. понравилась его искренняя целеустремлённость. Выбрал его в качестве исполнителя и не прогадал. Срок был установлен жёсткий, двигать его было нельзя. Эдвард взялся за работу и вёл процесс максимально открыто. В каждый момент времени, когда я интересовался прогрессом - он показывал промежуточные результаты. Таким образом, я был избавлен от волнений на тему того как распределено рабочее время исполнителя в контексте моей задачи. Спасибо, что сидел до упора, выполнял мои просьбы и вносил комментарии без лишних разговоров. Чёткая, деловая коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
maxkshnrnk
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильной страницы (3 шт).
Очень доволен сотрудничеством, только положительные эмоции. Внимательное отношение к обсуждению и постановке задачи. Высокая осведомлённость в специфике работы проекта и сфере в целом. Адекватен. Коммуникация отличная. Оплата исключительно в срок. Рекомендую!
Доволен работой Максима. Срок был обозначен очень жёсткий, нужно было работать поздно ночью и весь день. Максим пообещал успеть и своё обещание выполнил. Это очень ценно для меня. По коммуникации - никаких проблем. Без лишних слов, всё по делу, постоянно на связи в мессенджере. В общем, я постоянно видел прогресс работы и не переживал за её исход. Спасибо!
Ответный отзыв
shkolin
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Доработать существующий проект
Четкая постановка задачи. Хорошая коммуникация. Оплата вовремя. Все что нужно хорошему заказчику.
Виталий в очередной раз сделал всё чётко и грамотно. Всегда на связи, вносил правки оперативно. Я всем доволен.
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