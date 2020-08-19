Шаблон страницы во вложении, есть и макет мобильной версии. Лэйаут будет собран нашим старшим разработчиком, требуется сверстать в адаптиве на Material все компоненты макета. Экономьте, пожалуйста, своё и моё время: только React, только Material UI – весь ...
Иван Елизаров ielizarovielizarov
- $350HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Ищем в помощь нашей команде разработчиков крутого фронт разработчика, владеющего Material UI, react.js Дизайн собран в Figma, в ней же подготовлена наша UI библиотека, использующаяся на всех страницах. От разработчика ожидаем быстрой работы, хотим загрузить на полный ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
1. Изменить ссылки (url) на уже существующих разделах (порядка 30+ ссылок) 2. Заверстать 3 карточки товара на существующей странице. Уже есть 3 карточки, нужно добавить ещё 3 карточки такого же типа. Доступ предоставим сразу к Битрикс файлам ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Нужен классный разработчик специализирующийся на вёрстке для мобильных устройств. Есть лендинг для мобилок, который никак не можем привести в порядок, чтобы он корректно работал на всех разрешениях: постоянно где-то что-то обрезается или не влезает, хотя рисовали ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Нужны базовые знания Imagemagick: - наложение слоёв - сдвиг слоёв - цветокоррекция Описание задачи: на вход получать фотографии и накладывать на них заранее подготовленные фильтры из png слоёв + изменение цветового баланса входящей фотографии. В общем, никаких сложных операций. Все ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо настроить nginx для работы с uwsgi и python так, чтобы запросы по 80му порту от браузера отправленные через https (!) обрабатывались nginx (он должен проверять URI и если находит там определённое имя скрипта, то ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
В общих чертах: - разобраться в коде (в целом там порядок и никакого ужаса нет, просто нужно познакомиться с проектом, чтобы не сломать работающий функционал во время доработки нового). - добавить в админку (самописную) несколько редактируемых полей - ...Завершен3 года назад
- $160
Требуется подготовить дизайн мобильного лендинга, шириной 320пкс. Примерно 4-5 экранов, подробности в личной переписке. Срок - сегодня до конца дня (до ночи).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Для мобильного лендинга требуется подготовить дизайн 3х экранов (размером с экран мобильного, никаких длинных скролов и прочего). Минимум кнопок и минимум UX. Нюансы: 1) нужно сделать до завтра до конца рабочего дня 2) аудитория лендинга - девушки, тематика - ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $300
Есть 4 фильтра (эффекта) которые нужно повторить максимально приближенно к примерам. В идеале - сделать из них не статичные фото, а gif (без заморочек сильных, просто чтобы оживить немного картинку слегка двигать объекты туда-сюда). В итоге мне ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
К существующему проекту на YII 1 необходимо добавить новый функционал: 1) экспорт таблицы дилеров из xls с возможностью редактирования в админке 2) доработка выгрузки из админки с новыми полями (дилер id) 3) добавление таблицы для подсчёта заявок, сделанных ...Завершен4 года назад
- $50
Необходимо на основе предложенного мной макета разработать страничку с формой, отправляющей данные в БД. Для чтения этих данных необходима админка на bootstrap с возможностью: - просматривать заявки из формы - делать выгрузку в xls Задача срочная.Завершен4 года назад
Ищу Bitrix разработчика с хорошим опытом работы с этой платформой. Основные задачи: в первые недели разбор чужих граблей и наведение порядка. Цель: поддержка крупного клиента (NDA) на постоянной основе (пол ставки или четверть ставки - объём задач ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Периодическое выполнение задач по внесению доработок в существующий магазин. 1-2 задачи в неделю. Обязательно иметь большой багаж знаний по Magento, т.е. нужен специалист по этой системе. Задачи разной сложности: от примитивных до средней сложности доработок. Внесение изменений ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Разработка сервиса, позволяющего отслеживать отзывы определённых точек на карте Google через Google API Для разработки сервиса необходимо использовать API Cloud Platform от Google. т.к. только их API позволяет получать доступ до комментариев, оставленных в Google. API ...Завершен4 года назад
- $90
Необходимо разработать бэкэнд часть небольшой проекта - страницы. Функционал: - авторизация для модератора по заранее созданной БД юзеров - регистрации - нет - восстановления пароля - нет - возможность анонимно (с применением только средств анти-робот) создавать сообщение, по факту создания ...Завершен5 лет назад
- $100
Во вложении jpg-и страниц, которые необходимо сверстать. Задача простая, но требования к исполнителю стандартные: качественный html/css код, адаптив. Под качественным кодом понимаю не только отсутствие ошибок при валидации страницы, но и точное соответствие макету. Если для вас ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Есть страница, содержащая форму. Данные из формы попадают в админку, а также отправляются уведомления по email при заполнении формы каждым юзером. Необходимо: - внести изменения в логику работы формы (добавить поле) - скомпоновать все данные из формы в xml ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Есть прототип формы (не PSD). Написан backend (.Net) Требуется сверстать форму и написать JS скрипты для: 1) загрузки справочников из бэка в форму 2) валидации заполненных полей формы 3) отправки полей формы на сервер и парсинга ответа от сервера (вывод ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад