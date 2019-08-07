Натянуть новый дизайн на интернет-магазин Joomla и внести доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок253 просмотра

У нас есть сайт интернет-магазин на Joomla + Virtuemart. 

И есть новый готовы дизайн для него в PSD. 

Необходимо этот дизайн сверстать и натянуть на сайт. 

Также необходимо заложить в работе сразу оптимизацию скорости загрузки (нынешняя версия грузится медленно) и систему бонусных скидок для авторизованных пользователей.

Частично шаблон мы уже сверстали, так что есть наработки, я пришлю.

Все подробности пришлю.

Joomla
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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