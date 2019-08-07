Натянуть новый дизайн на интернет-магазин Joomla и внести доработки

У нас есть сайт интернет-магазин на Joomla + Virtuemart.

И есть новый готовы дизайн для него в PSD.

Необходимо этот дизайн сверстать и натянуть на сайт.

Также необходимо заложить в работе сразу оптимизацию скорости загрузки (нынешняя версия грузится медленно) и систему бонусных скидок для авторизованных пользователей.

Частично шаблон мы уже сверстали, так что есть наработки, я пришлю.

Все подробности пришлю.