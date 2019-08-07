Нужно разработать функционал CMS Wordpress Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно разработать функционал CMS Wordpress Woocomerce  тут находится задание 

https://docs.google.com/document/d/1CJCavD9POfkCkFgnnB62HMYqU19jaiGGTCwWzsQUvrM/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

WordPress
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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