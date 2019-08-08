Вордпресс доработка ТЗ покажу в личку Оставялйте заявки кто готов помочь
Нужна помощь по Phaser 3
Добрый день!
Ищу человека хорошо знающего движок Phaser 3 , для того, чтобы консультировать меня по возникающим вопросам, так как я начинающий в освоении этого движка, по Phaser 3 мало обучающих материалов , а на официальном форуме по phaser3 на нубские вопросы отвечают с неохотой и много вопросов там не позадаёшь.
Объём работы (вопросов) думаю будет не большой, так как всё таки хочется искать решения проблем самостоятельно. Только в том, случае если в чём-то я прям долго не могу разобраться, я буду задавать вопросы, и оплачивать в зависимости от количества затраченного времени на помощь мне.
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