Нужна помощь по Phaser 3

Добрый день!

Ищу человека хорошо знающего движок Phaser 3 , для того, чтобы консультировать меня по возникающим вопросам, так как я начинающий в освоении этого движка, по Phaser 3 мало обучающих материалов , а на официальном форуме по phaser3 на нубские вопросы отвечают с неохотой и много вопросов там не позадаёшь.

Объём работы (вопросов) думаю будет не большой, так как всё таки хочется искать решения проблем самостоятельно. Только в том, случае если в чём-то я прям долго не могу разобраться, я буду задавать вопросы, и оплачивать в зависимости от количества затраченного времени на помощь мне.