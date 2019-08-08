Нужна помощь по Phaser 3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка134 просмотра

Добрый день!

Ищу человека хорошо знающего движок Phaser 3 , для того, чтобы консультировать меня по возникающим вопросам, так как я начинающий в освоении этого движка, по Phaser 3 мало обучающих материалов , а на официальном форуме по phaser3 на нубские вопросы отвечают с неохотой и много вопросов там не позадаёшь. 

Объём работы (вопросов) думаю будет не большой, так как всё таки хочется искать решения проблем самостоятельно. Только в том, случае если в чём-то я прям долго не могу разобраться, я буду задавать вопросы, и оплачивать в зависимости от количества затраченного времени на помощь мне.

6 лет назад
Webseoleo
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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