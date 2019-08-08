Создать приложение на Zoho Creator

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка137 просмотров

Задача: 

Автоматизация процесса купили-продажи недвижимости на Zoho Craeator. 

Интеграция с Zillow и другими внешними сервисами. 

Требования: 

Обязательный подтвержденный опыт разработки приложения на Zoho Craeator. 

Опыт c Real Estate приветствуется 

6 лет назад
YLatin
Юрий 
52 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров