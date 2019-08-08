Подключить модули управления сайтом + пару функций

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Подключить модули управления сайтом + пару функций, как уведомления о заявке по почте и смс, эффекты паралакс, онлайн консультант и оплата по карте прямо на сайте. Нужен опытный программист. Предлагайте свои цены!

6 лет назад
design_maxim
Максим 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров