Подключить модули управления сайтом + пару функций, как уведомления о заявке по почте и смс, эффекты паралакс, онлайн консультант и оплата по карте прямо на сайте. Нужен опытный программист. Предлагайте свои цены!
Разработка сайта CMS Opencart
Задание в приложение задание тут https://docs.google.com/document/d/1l3O1E98owdgEeYgOC23f42HCjD-g5t5nn949VEY9lXc/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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