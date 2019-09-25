Нужно скопировать сайт и перенести на Wordpress тут задание https://docs.google.com/document/d/1hx6BfF_Kyg7GH3NLzkhhRbm6GzY8YBE6GmBRIxlCyG8/edit?usp=sharing от вас жду сроки и бюджет и вопросы и процесс работы!
Нужен специалист на opencart
Готовим сайт к запуску, нужно дорабатать сайт, настроить фильтры и доработать карточку товаров. Некоторые фильтры надо поставить нулевые и дотянуть до нашего шаблона. Сайты конкурентов и как пример к чему стремиться : ugg-i.ru и ugg-russia.com
Наш сайт: uggi.online
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Приобрели готовое решение, нужно доработать функционал. (ссылку пришлю в комментарии, если нужно) ТЗ https://drive.google.com/file/d/1xMc_yhTMg1SNxuyUAc3wbRmwzLTq3fm1/view В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленном, а ниже то каким функционалом отличается ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести шаблон, прописать необходимые стили. Перенесу контент самостоятельно. из функционала - верхнее и боковое меню, статические страницы, виджет с баннерамиСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать ряд доработок. Задание в приложении.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо собрать ядро бонусного движка на Laravel. Требование к функциональности: Laravel 5.8/MySQL 5.7JWT-авторизация и работа по API для сайтов-парнеров движкаучет транзакций через ES (https://docs.spatie.be/laravel-event-projector/v2) - возможно с использованием Redisраздельная авторизация по парольной паре для администраторов ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Настроить CSS внутренних страници шрифта 2. Мобильная версия – поправить расположение логотипа, удалить лишние телефоны, поправить поле в странице оформления 3. Сделать перевод нескольких слов 4. Форма отзыва цвет шрифта ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт на WordPress Тематика финансы Приятный аккуратный дизайн Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства. Чистый код, быстро грузилcя. ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт6 лет назад
1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задание в приложение задание тут https://docs.google.com/document/d/1l3O1E98owdgEeYgOC23f42HCjD-g5t5nn949VEY9lXc/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Подключить модули управления сайтом + пару функций, как уведомления о заявке по почте и смс, эффекты паралакс, онлайн консультант и оплата по карте прямо на сайте. Нужен опытный программист. Предлагайте свои цены!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад