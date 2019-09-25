Нужен специалист на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки204 просмотра

Готовим сайт к запуску, нужно дорабатать сайт, настроить фильтры и доработать карточку товаров.  Некоторые фильтры надо поставить нулевые и дотянуть до нашего шаблона. Сайты конкурентов и как пример к чему стремиться : ugg-i.ru и ugg-russia.com

Наш сайт: uggi.online

Opencart
6 лет назад
Icei7
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$152
31 день
Escrow
Делаем сайт уже меся и продолжаем делать с Рустамом, сайт просит оставить отзыв, так как время уже все все истекло. Пишу что еще делаем. Позже дополню отзыв.
работаем...

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад