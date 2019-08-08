Доработать функционал сервиса на Битрикс

Приобрели готовое решение, нужно доработать функционал. (ссылку пришлю в комментарии, если нужно)

ТЗ https://drive.google.com/file/d/1xMc_yhTMg1SNxuyUAc3wbRmwzLTq3fm1/view

В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленном, а ниже то каким функционалом отличается от дизайн-макета, который вам нужно доработать.

Есть более развернутое ТЗ, где описывается как должно все фукнционировать, пришлю если вышлите примеры вами сделанных рабочих сайтов.

В заявке указывайте

1. Стоимость

2. Срок