Доработать функционал сервиса на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки151 просмотр

Приобрели готовое решение, нужно доработать функционал. (ссылку пришлю в комментарии, если нужно) 

ТЗ https://drive.google.com/file/d/1xMc_yhTMg1SNxuyUAc3wbRmwzLTq3fm1/view 

В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленном, а ниже то каким функционалом отличается от дизайн-макета, который вам нужно доработать. 

Есть более развернутое ТЗ, где описывается как должно все фукнционировать, пришлю если вышлите примеры вами сделанных рабочих сайтов. 

В заявке указывайте 

1. Стоимость 

2. Срок

6 лет назад
petrov_s
Сергей 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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