Ядро движка на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо собрать ядро бонусного движка на Laravel.

Требование к функциональности:

  • Laravel 5.8/MySQL 5.7
  • JWT-авторизация и работа по API для сайтов-парнеров движка
  • учет транзакций через ES (https://docs.spatie.be/laravel-event-projector/v2) - возможно с использованием Redis
  • раздельная авторизация по парольной паре для администраторов и клиентов
  • роли для администраторов
  • панель администрирования для управления клиентами, составления отчетов по бонусам и пр.
Больше деталей избранному испольнителю. На выходе мне доступ к репозиторию с проектом.
LaravelMySQLRedis
6 лет назад
proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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