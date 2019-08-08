1. Настроить CSS внутренних страници шрифта 2. Мобильная версия – поправить расположение логотипа, удалить лишние телефоны, поправить поле в странице оформления 3. Сделать перевод нескольких слов 4. Форма отзыва цвет шрифта ...
Ядро движка на Laravel
Необходимо собрать ядро бонусного движка на Laravel.
Требование к функциональности:
- Laravel 5.8/MySQL 5.7
- JWT-авторизация и работа по API для сайтов-парнеров движка
- учет транзакций через ES (https://docs.spatie.be/laravel-event-projector/v2) - возможно с использованием Redis
- раздельная авторизация по парольной паре для администраторов и клиентов
- роли для администраторов
- панель администрирования для управления клиентами, составления отчетов по бонусам и пр.
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