Сайт для WordPress

Нужно создать сайт на WordPress

Тематика финансы

Приятный аккуратный дизайн

Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства.

Чистый код, быстро грузилcя. Установить необходимые плагины.

Вот пример, чуть по другому дизайн https://proinvesticii.com/