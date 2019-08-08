1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...
Сайт для WordPress
Нужно создать сайт на WordPress
Тематика финансы
Приятный аккуратный дизайн
Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства.
Чистый код, быстро грузилcя. Установить необходимые плагины.
Вот пример, чуть по другому дизайн https://proinvesticii.com/
Заявки фрилансеров
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