Сайт для WordPress

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Закрыт18 заявок250 просмотров

Нужно создать сайт на WordPress

Тематика финансы

Приятный аккуратный дизайн

Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства.

Чистый код, быстро грузилcя. Установить необходимые плагины. 

Вот пример, чуть по другому дизайн https://proinvesticii.com/

WordPress
6 лет назад
markmartin
Максим 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров