Внести правки в шаблон wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок251 просмотр

1. Настроить CSS внутренних страници шрифта

2. Мобильная версия – поправить расположение логотипа, удалить лишние телефоны, поправить поле в странице оформления 

3. Сделать перевод нескольких слов 

4. Форма отзыва цвет шрифта 

5. Форма оформления заказа в checkbox – настроить значение да или нет 

6. Настроить фильтр отображения товаров на главной 

7. Форма заказа – добавить календарь в поле дата доставки 

8. Проверить проблему отправки заказов на почту

CSSWordPress
6 лет назад
Yana2016
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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