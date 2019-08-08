Нужно создать сайт на WordPress Тематика финансы Приятный аккуратный дизайн Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства. Чистый код, быстро грузилcя. ...
Внести правки в шаблон wordpress
1. Настроить CSS внутренних страници шрифта
2. Мобильная версия – поправить расположение логотипа, удалить лишние телефоны, поправить поле в странице оформления
3. Сделать перевод нескольких слов
4. Форма отзыва цвет шрифта
5. Форма оформления заказа в checkbox – настроить значение да или нет
6. Настроить фильтр отображения товаров на главной
7. Форма заказа – добавить календарь в поле дата доставки
8. Проверить проблему отправки заказов на почту
Заявки фрилансеров
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