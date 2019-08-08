Нужно сделать ряд доработок. Задание в приложении.
Перенос сайта с викс на вордпресс
Необходимо перенести шаблон, прописать необходимые стили. Перенесу контент самостоятельно.
из функционала - верхнее и боковое меню, статические страницы, виджет с баннерами
Заявки фрилансеров
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