Внести правки в шаблон сайта под управлением CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок390 просмотров

Имеется уже частично готовый шаблон Wordpress, осталось доработать некоторый функционал. Вся работа описана по ссылке ниже в Google Docs.

https://clck.ru/HXQpS тз, там по пунктам описано что необходимо сделать на сайте.

От вас цена за выполнение и сроки.

WordPress
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

geodie
44 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
8 дней
Escrow
Рекомендую! Доволен результатом, спасибо. Буду дальше сотрудничать
Отличный заказчик, четкая постановка задач, всегда готов пойти на встречу. Оплатил работу своевременно. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

geodie
44 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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