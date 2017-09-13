coolpack16

Необходимо сделать правки на wordpress. В дальнейшем постоянно будет доработки по сайту.
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переверстать фаилы из Word для InDesign. Фаил скидываю в личку. На выходе необходим pdf фаил и исходник indesign.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать грамотный макет в Word. Разные колонтитулы на разделы, зеркальные поля, таблицы.Самое главное - доскональная проработка мелочей.Дальнейшая подготовка к печати.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
После правки программистом проекта в wordpress слетела возможность редактировать пользовательские поля в рубрике -таксономии. Так же необходимо добавить возможность в каждой рубрике использовать кастомные тайтлы, дескрипшны.Плугины используемые в проекте:Каталог: Goods catalogПользовательские поля: advancedcustomfieldsСпасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо из изображений сделать шаблоны в Excel (Счет, коммерческое предложение для последующей интеграции с 1с). Так же необходимо сделать Word документ из изображений (фирменный бланк, бланк договора, бланк-шаблон инструкции по эксплуатации)1С-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад