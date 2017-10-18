Перенос сайта на другой домен.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Требуется перенести сайт на другой домен. Установить редирект.

Сайт на joomla 3

Также требуется сделать редизайн главной страницы  stalmira.com.ua

Joomla
8 лет назад
mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров