Требуется опытный программт OpenCart

Нужен опытный программист OpenCart для внесения правок на сайт.

Правки подобного плана: добавить вкладу на карточку для скачивания файлов, для модуля выгрузки в маркет добавить на карточку товара в админке галочку выгружать в маркет(т.е. выгрузка формируется в зависимости от этого параметра), добавить способ доставки, галки персональных данный на формы.

Приступить нужно сразу и держать в курсе выполнения.

Если вы хороший исполнитель с адекватной стоимостью за услуги то возможно постоянное сотрудничество по разным CMS.

Оставляйте заявки если вы уверен что задачи не станут для вас проблемой.

От вас цена и сроки. Но приступить нужно сразу.