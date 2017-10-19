Требуется опытный программт OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужен опытный программист OpenCart для внесения правок на сайт.

Правки подобного плана: добавить вкладу на карточку для скачивания файлов, для модуля выгрузки в маркет добавить на карточку товара в админке галочку выгружать в маркет(т.е. выгрузка формируется в зависимости от этого параметра), добавить способ доставки, галки персональных данный на формы.

Приступить нужно сразу и держать в курсе выполнения.

Если вы хороший исполнитель с адекватной стоимостью за услуги то возможно постоянное сотрудничество по разным CMS.

Оставляйте заявки если вы уверен что задачи не станут для вас проблемой.

От вас цена и сроки. Но приступить нужно сразу.

Opencart
8 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров