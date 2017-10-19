Оптимизировать сайт на modX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок185 просмотров

http://apriori-salon.ru/  сайт на модх, грузится долго.

с текущим программистом больше работать не хочу, постоянно тянет и пропадает. 

Ищу специалиста на модх с положительной репутаций на ресурсе. 

MODX
8 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров