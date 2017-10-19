Корректировка DLE 9.6. Регистрация/авторизация, HTML в новости

Здравствуйте. Полное ТЗ приложено к проекту.

Общение желательно здесь, но можно скайп и т.д. Работать предпочитаю через СБР, для Вашей гарантии постооплату не предлагаю. Сверху ТЗ, дополнительных заданий не будет, расчет быстрый. Само задание небольшое, не хотелось бы на это тратить много времени. Нужен исполнитель, который возьмется за работу без отсрочек, не будет писать "через неделю, а может через 2" и прочее. Договорились по цене, резервирую деньги и вперед.

Что касается цены. Предлагайте, не торгуюсь, можно в Личные сообщения.