Перенос сайта на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок199 просмотров

новостной сайт переносится с Livestreet на новый Modx

ТРЕБУЕТСЯ

  • анализ разделов сайта на уникальность (+наличие в индексе)
  • консультация по переносу и форматированию
  • сам перенос документов с CMS на CMS
  • редиректы
MODX
7 лет назад
olia-2113
Ольга 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров