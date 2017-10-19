Оптимизация темы Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок202 просмотра

Есть работа для удаленного программиста для нескольких сайтов на WP. Работа возможна на постоянной основе, на длительный срок.  

Пока задачка такого плана:

Есть Родительская тема ( шаблон ) и дочерняя ( сильно переделанная ).  Задача выкинуть из родительской темы 80% того, что не используется,  сделать одну чистую рабочую тему ( из родительской и дочерней ).

В дальнейшем сайт планируется перевести на woocommerce

Пишите вашу стоимость и сроки за оптимизацию темы WP.  

WooCommerceWordPress
8 лет назад
flashday
Валерий 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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