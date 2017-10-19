Оптимизация темы Wordpress

Есть работа для удаленного программиста для нескольких сайтов на WP. Работа возможна на постоянной основе, на длительный срок.

Пока задачка такого плана:

Есть Родительская тема ( шаблон ) и дочерняя ( сильно переделанная ). Задача выкинуть из родительской темы 80% того, что не используется, сделать одну чистую рабочую тему ( из родительской и дочерней ).

В дальнейшем сайт планируется перевести на woocommerce

Пишите вашу стоимость и сроки за оптимизацию темы WP.