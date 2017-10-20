Настроить доставку и оплату на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки333 просмотра

shop-toshop.ru   

нужно сделать так чтоб условия оплаты прописывались в зависимости от типа доставки   

yadi.sk/i/oqQBOvpy3NsMiB/    

- самовывоз и доставка курьером – оплата при получении 

- почта – предоплата 100%

Укажите цену и сроки.

WordPress
8 лет назад
Maxim_Slob
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров