Создать раздел сайта условия доставки (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок214 просмотров

Требуется создать раздел сайта УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ. Сайт работает на CMS Битрикс (Бизнес).

Пример на другом сайте http://lavka-coffee-tea.ru/dostavka/

Общая и детальные страницы. Данные о регионах и городах выводить из стандартного Списока местоположений Битрикс.

Возможно организовать сам вывод через стандартный bitrix:catalog.store(list) с привязкой к данным из Списка местоположений. Предложите варианты реализации.

Тексты добавлю сам, нужна только программная часть.

8 лет назад
Diverse
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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