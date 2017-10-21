Ищу ответственного, работоспособного программиста на постоянной основе для поддержки сайтовна битрикс ! Обязанности Добавить поля вкарточку товара, починить неработающий фильтр и т.п. В основном все касается устройства модулей битрикса. ...
Создать раздел сайта условия доставки (Битрикс)
Требуется создать раздел сайта УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ. Сайт работает на CMS Битрикс (Бизнес).
Пример на другом сайте http://lavka-coffee-tea.ru/dostavka/
Общая и детальные страницы. Данные о регионах и городах выводить из стандартного Списока местоположений Битрикс.
Возможно организовать сам вывод через стандартный bitrix:catalog.store(list) с привязкой к данным из Списка местоположений. Предложите варианты реализации.
Тексты добавлю сам, нужна только программная часть.
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