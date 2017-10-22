Программист для поддержки сайтов на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок209 просмотров

Ищу ответственного, работоспособного программиста на постоянной основе для поддержки сайтовна битрикс !

Обязанности

Добавить  поля вкарточку товара, починить неработающий фильтр и т.п. В основном все касается

устройства модулей битрикса.

  

Срочности не бывает. Но пропадать на неделю нельзя.

 

У меня возникает задача, вы её решаете.

 

Оплата

Оплата раз в месяц по объёму работы.

8 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров