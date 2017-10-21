Ищу ответственного, работоспособного программиста на постоянной основе для поддержки сайтовна битрикс ! Обязанности Добавить поля вкарточку товара, починить неработающий фильтр и т.п. В основном все касается устройства модулей битрикса. ...
Отредактировать сайт на ВП.
1 – сделать одинаковый шрифт, сохранив Н1 и Н2 в карточке товара в разделе готовые коробки -
http://sweer.ru/product-category/gotovye-korobki-na-sklade/, в разделе бумажный наполнитель -
http://sweer.ru/product-category/cvetnojj-napolnitel/ и в других категориях сделать одинаковый размер шрифта.
Проблема в классах, фонт фамили на всем сайте менять не надо.
Желательно разобраться с url – где-то латиница, где-то кириллица. Желательно что бы везде была латиница.2 – сделать цветные поля(бэкграунд) на примере www.gorodpak.ru – только в другом стиле и цвете. 3 – убрать расчет стоимости доставки в корзине, оставить только самовывоз и курьер.
убрать уведомление "Customer matched zone "Остальной мир" при оформлении заказа.
В корзине при окончательном оформлении заказа выводится:
Тип плательщика: 1
Наименование организации: урал
Контактное лицо: урал
Доставка: 1
Желательно разобраться откуда это берется или убрать.
убрать пункт "доставка по другому адресу"4 – сделать нормальное отображение картинки в блоке новостей5 - Вставить кнопку все товары в мобильную версию.6 - в карточке товара, к примеру -
http://sweer.ru/product/115x115x30-korobka-karton-kryshka-plastik/ - первое фото, добавляем в "изображение товара" последующие, в галерею товара - и по итогам, они по разному отображаются, пробовали шорткодом вставить слайдер, и другие варианты, результат не красивый и долго страница грузится, в данный момент есть необходимость демонстрировать большее количество изображений товара в разных ракурсах - более пяти фото. Надо сделать удобное добавление для админа, и понятный для пользователя вывод.
7 - На странице - http://sweer.ru/upakovka-na-zakaz/ сделать нормальный вывод текста, встроенный редактор нам не помог.
8 - Сделать приятнее таблицу в карточке товара http://sweer.ru/product/115x115x30-korobka-karton-kryshka-plastik/
9 - Сейчас баннер скрыт html display: none хорошо бы его убрать через меню, для того что бы мы могли оперативно его сами показывать по необходимости и скрывать. Где он в меню, мы не нашли. 10 - Хорошо – бы часть текста на главной сделать скрытым, если делать шорткодом то становится очень большой подвал.
11 - Сделать поиск по коробкам на каждой странице.
12 - Сделать анимацию для иконок под поиском на главной.
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