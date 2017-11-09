Редактирование "bottom" на сайте

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Завершен9 заявок257 просмотров

Нужно подредактировать дно сайта (Битрикс, Старт): одинаковый размер шрифта, убрать "воздух", Нижнее меню выстроить в один ряд

http://joxi.ru/bmoRE3dCMQG0Dr

7 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

psih_3
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Остались довольны сотрудничеством с Виталием. В процессе работы над проектом возникли дополнительные идеи, обсудили доп стоимость работ и Виталий все завершил, как было обговорено. Добросовестно отнесся к заданию. Надеемся, будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендуем для сотрудничеству!
Было приятно работать. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

psih_3
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад