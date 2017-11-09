Имеется сайт на вордпрессе, функционал сделан и собран очень криво, нужно пробежаться и подправить по необходимости и сменить дизайн (обновить). Помимо типичной информации, на сайте имеется справочник организаций и учреждений, его необходимо как ...
Редактирование "bottom" на сайте
Нужно подредактировать дно сайта (Битрикс, Старт): одинаковый размер шрифта, убрать "воздух", Нижнее меню выстроить в один ряд
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