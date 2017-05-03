Остались довольны сотрудничеством с Виталием. В процессе работы над проектом возникли дополнительные идеи, обсудили доп стоимость работ и Виталий все завершил, как было обговорено. Добросовестно отнесся к заданию. Надеемся, будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендуем для сотрудничеству!