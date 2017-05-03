web developer
Technologies: PHP5, MySQL, MongoDB, Memcached, XCache
CMS: Wordpress
PHP Frameworks: CodeIgniter, Symfony2, Laravel
Template systems: Smarty, Twig, Blade
Front-end: HTML4.01/HTML5, CSS2.1/CSS3, Bootstrap, JS, jQuery, jQuery UI
Design (cutting layouts): Photoshop, Fireworks
OS: Ubuntu
Version control systems: Git, SVN
Web servers: Nginx, Apache
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$6
5 баллов
7 лет назад
MySQLWordPressYii
начали за здравие, кончили за упокой (работа не доделана, время упущено)
$20
10 баллов
7 лет назад
Отлично, качественно и очень быстро, рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Остались довольны сотрудничеством с Виталием. В процессе работы над проектом возникли дополнительные идеи, обсудили доп стоимость работ и Виталий все завершил, как было обговорено. Добросовестно отнесся к заданию. Надеемся, будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендуем для сотрудничеству!
$1
10 баллов
8 лет назад
Зроблено все якісно, в максимально стислі строки. Рекомендую усім!
$50
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Хорошей специалист! Буду в дальнейшем с ним сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно работать! Рекомендую!
HTML-верстка
4 отзыва
$0.01/час
от 1 дня
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2 отзыва
$0.01/час
от 1 дня
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3 отзыва(-1)
$0.01/час
от 1 дня
#875
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нет отзывов
$0.01/час
от 1 дня
#281
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$0.01/час
от 1 дня
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