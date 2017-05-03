psih_3

Виталий psih_3

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
web developer

Technologies: PHP5, MySQL, MongoDB, Memcached, XCache

CMS: Wordpress

PHP Frameworks: CodeIgniter, Symfony2, Laravel

Template systems: Smarty, Twig, Blade

Front-end: HTML4.01/HTML5, CSS2.1/CSS3, Bootstrap, JS, jQuery, jQuery UI

Design (cutting layouts): Photoshop, Fireworks

OS:  Ubuntu

Version control systems: Git, SVN

Web servers: Nginx, Apache

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$6
5 баллов
7 лет назад
Создать файл для импорта записей в Wordpress
MySQLWordPressYii
начали за здравие, кончили за упокой (работа не доделана, время упущено)
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт опросник
Отлично, качественно и очень быстро, рекомендую!
Было приятно работать. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Редактирование "bottom" на сайте
Остались довольны сотрудничеством с Виталием. В процессе работы над проектом возникли дополнительные идеи, обсудили доп стоимость работ и Виталий все завершил, как было обговорено. Добросовестно отнесся к заданию. Надеемся, будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендуем для сотрудничеству!
Было приятно работать. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
namystiuk
Олег 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать рабочей форму e-mаil
Зроблено все якісно, в максимально стислі строки. Рекомендую усім!
Было приятно работать. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется сверсать макет+ натяжка на движок
WordPress
Хорошей специалист! Буду в дальнейшем с ним сотрудничать!
Отличный заказчик, было приятно работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
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