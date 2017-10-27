Нужен Wordpress мастер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки188 просмотров

Нужно закончить работу за одним кодером , который взялся заботу и не закончил

Работа состоит из активации премиум подписки по коду (который пользователь будет покупать через сервис https://www.digiseller.ru/)

Есть готовый скрипт который дает код после оплаты. Этот же кодер делал его для другого моего сайта. Правда там принцип так что после оплаты клиент получает код и после вводит код и скачивает товар

Теперь же нужно сделать так чтоб когда юзер ввел код активировался премиум подписка на мес который даст ему доступ к закрытой странице сайта

Будет еще заказ. Нужно будет из другого сайта ресурса взять онлайн тв каналы и разместить его на моем сайте

Ну это потом. Сначала первый заказ.Если исполнитель понравится отдам ему и второй.

WordPress
8 лет назад
dilolo89
Герман 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Отличный кодер. Всё на высшем уровне. Буду работать постоянно.
Хороший заказчик - чётко поставленная задача, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад