Нужен Wordpress мастер

Нужно закончить работу за одним кодером , который взялся заботу и не закончил

Работа состоит из активации премиум подписки по коду (который пользователь будет покупать через сервис https://www.digiseller.ru/)

Есть готовый скрипт который дает код после оплаты. Этот же кодер делал его для другого моего сайта. Правда там принцип так что после оплаты клиент получает код и после вводит код и скачивает товар

Теперь же нужно сделать так чтоб когда юзер ввел код активировался премиум подписка на мес который даст ему доступ к закрытой странице сайта

Будет еще заказ. Нужно будет из другого сайта ресурса взять онлайн тв каналы и разместить его на моем сайте

Ну это потом. Сначала первый заказ.Если исполнитель понравится отдам ему и второй.