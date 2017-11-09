Нужно перенести сайт с DLE на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки165 просмотров

Здравствуйте.

Есть новостной сайт на DLE. Нужен опытный грамотный специалист по переносу его в Wordpress c сохранением урлов страниц, путей, метатегов, титлов, дескриптион и т.п.  Вообщем, чтобы максимально сохранить всю старую структуру сайта, дабы избежать падения в поисковых системах. Дизайн оставить такой же.

Интересует стоимость работ и сроки.

Заранее благодарю.

DLEWordPress
8 лет назад
seomaxim
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад
$55
3 дня
Рекомендую. Очень хороший специалист по переносу. Уже несколько проектов перенесли. Все отлично!
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
8 лет назад