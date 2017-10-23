Создание движка и сайта по сравнению предложений по типу SkyScanner

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Необходимо создать MVP API integration инструмента, который бы помогал пользователю получать информацию с 2х сайтов о местах и мероприятиях поблизости от местоположения пользователя и выдавал бы данные, отсортированные по нескольким критериям (временные рамки, расстояние) Сам движок, десктоп сайт, на английском.

8 лет назад
Gutrel
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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