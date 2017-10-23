Изменение сайта-каталога (джумла+виртумарт)

Сайт готов и работает (джумла+виртумарт, 2015 год вроде). Недостаток в том, что иерархия каталога очень длинная (где-то 3-4 уровня разделов-подразедлов), что не удобно очень. Сверстан новый шаблон (html-вид), там добавлен фильтр. Т.е. то, что сейчас есть категории/подкатегории, они просто в фильтре должны стать "галочками" и в зависимости от этого человек и видит товары.

Карточку товара, корзину, заказ переделывать не надо.

Переделать надо Главную страницу и станицы вывода списка товаров:

1. Поставить новый слайдер (в шаблоне он готов)

2. Добавить ниже просто текстовый блок из редактора, из админки.

3. Вывести все верхние уровни ниже этих блоков. Сейчас они на текущем сайте есть, но в самом верхнем разделе "Каталог". но на всякий случай сделать этот блок отключаемым в админке.

4. Ниже идет карта и футер - это и оставить в новом шаблоне.

5. Верхнее меню (сам список разделов) центровано влево, нужно растянуть по ширине.

6. Сейчас когда заходим в "Каталог", то видим сразу все товары - так и оставить, но нужно фильтр в верхней части (написал выше). И те разделы, что сейчас в виде подразделов и подподразделов - они должны быть в фильтре. Самого модуля фильтр нету. Человек, который мне всегда по джумле делает работы тут сказал, что не сможет сделать, поэтому, думаю,

джумлу+виртумарт, вы должны знать на хорошем уровне.

В шаблоне есть текстовый блок перед товарами - тоже его оставить (из админки и редактора).

7. Текущий сайт немного притормаживает. на другом проекте была ситуация еще хуже, там оказался какой-то конфликт скриптом/модулей. Исполнитель их настроил и стало все ок. Тут думаю что-то подобное, но нужно разбираться.

8. И в самом начале работ еще нужно копию текущего сайта настроить на новом месте (выдам архив), чтобы эти работы вести на копии.

Оплата по факту , желательно янекс.деньги, но возможно и wm. На проекте я более 11 лет (более 200 только положит. отзывов). Работа на моем сервере.

Пока прошу указать примерную стоимость и срок.

На любые вопросы готов ответить и обсудить все детали.

Спасибо!