Перенос сайта shopcms на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок207 просмотров

Необходимо сделать перенос сайта  shopcms на opencart. Перенести товары, настроить редирект.

После необходимо выполнить ТЗ по оптимизации сайта.

Opencart
7 лет назад
mvl78
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад
$120
5 дней
Осторожно! Это мошенник. Я разместил заявку и он активно включился в обсуждение. Предложил подходящий вариант. Мы оплатили часть денег и он пропал. Позже я обнаружил, что и те, кто оставил у него 2 отзыва- это, скорее всего фейковые аккаунты, созданные в одно время. Они там друг другу положительных отзывов накидали и разводят людей на деньги. Егор Антропов (sleeepevery) Максим Кремновин (Erwenji)

Заявки фрилансеров

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад