Перенос сайта shopcms на opencart

Осторожно! Это мошенник. Я разместил заявку и он активно включился в обсуждение. Предложил подходящий вариант. Мы оплатили часть денег и он пропал. Позже я обнаружил, что и те, кто оставил у него 2 отзыва- это, скорее всего фейковые аккаунты, созданные в одно время. Они там друг другу положительных отзывов накидали и разводят людей на деньги. Егор Антропов (sleeepevery) Максим Кремновин (Erwenji)