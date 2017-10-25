Покравить сайт на modx

Здравствуйте!

Есть сайт на modx, у него есть несколько форм через AjaxForm и FormIt работает + хуки recaptchav2, email, FormItSaveForm нужно их подружить между собой. Сейчас не правильно работает валидация, не отправляются письма и не фиксируются заявки в FormIt + нужна защита от спама.

Нужен разработчик именно на Modx и опытный