Покравить сайт на modx

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки133 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт на modx, у него есть несколько форм через AjaxForm и FormIt работает + хуки recaptchav2, email, FormItSaveForm нужно их подружить между собой. Сейчас не правильно работает валидация, не отправляются письма и не фиксируются заявки в  FormIt + нужна защита от спама. 

Нужен разработчик именно на Modx и опытный

MODX
8 лет назад
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$30
1 день
Сотрудничеством доволен, Сергей знает систему можно рекомендовать для работ по MODX
Постановка ТЗ , коммуникация в процессе работы на уровне и оплата вовремя. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад